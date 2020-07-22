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حظك اليوم الأربعاء 22-7-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:03 ص | الأربعاء 22 يوليو 2020
برج العقرب

برج العقرب

مولود برج العقرب يتميز بغيرته الشديدة على أحباءه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الشمس والقمر في مربع برجك واليوم عليك أن تكون متحفظا ودقيقا في أقوالك وأن تبتعد عن الأضواء.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

قد تبدي استعدادا للحوار وتقترب من الآخر لتختبر وتعرف أكثر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان خالد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 12 نوفمبر.

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