البابا يستقبل سارافيم لمتابعة الخدمة بالكنيسة في ظل إجراءات كورونا

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بالقاهرة، الأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية.

ويأتي اللقاء ضمن لقاءات البابا تواضروس، مع مطارنة وأساقفة الكنيسة، لمتابعة الخدمة بالكنيسة في ظل الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان الأنبا سارافيم، قرر بناء على قرارات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس وتعليمات البابا تواضروس الثاني، في 27 يونيو الماضي، عودة صلوات القداسات بالكنائس تدريجيا، مع تعليق باقي الأنشطة الكنسية كما هو متبع في الأيام السابقة دون تغيير، حيث إن قرار العودة قاصر على القداسات فقط.