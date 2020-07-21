خبير يوضح خطوات تصويت المصريين بالخارج عبر البريد

التصويت بالبريد.. سابقة تشهدها الانتخابات المصرية، وذلك باستخدامها لأول مرة في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارها بإجراء التصويت في الخارج من خلال البريد السريع أخذا في الاعتبار القيود والإجراءات الاحترازية المتخذة في غالبية الدول والتي من شأنها أن تعيق عملية حضور الناخبين بالسفارات في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

وأوضح الدكتور رامي محسن، مدير المركز الوطني للدراسات البرلمانية، أن التصويت للمقيمين في الخارج عبر البريد السريع سيكون له عدة خطوات، منها تسجيل الرغبة في التصويت على موقع الهيئة العليا للانتخابات، وتسجيل بيانات جواز السفر.

وأضاف محسن لـ"الوطن"، أنه بعد تسجيل تلك البيانات، ترسل الهيئة العليا للانتخابات ورقة اقتراع لها كود رسمي مسجل في الهيئة، مشيرا إلى أنه يتم طباعتها والتصويت بها، وإرسالها للقاهرة عبر شركات البريد السريع المنتشرة حول العالم.

وتابع مدير المركز الوطني للدراسات، أن تلك الطريقة عاملا مشجعا على التصويت، ففي بعض الدول يحتاج الأشخاص للسفر بالطائرة للوصول للسفارة والتصويت، وبالتالي تكون هناك صعوبة في المشاركة بالانتخابات.

وأكد أن الهيئة العليا للانتخابات ترسخ لقواعد انتخابات، مما يعني أننا سنجد تلك الطريقة للمصرين في الخارج لأي انتخابات تجرى في مصر، مضيفا أنها ستشجع على ارتفاع نسبة التصويت في الخارج.