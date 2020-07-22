5 أيام فقط وتنتهي رحلة "موسى" بعد 9 أشهر من التصوير

5 أيام فقط تفصل المخرج بيتر ميمي، عن الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "موسى"، الذي بدأ تصويره منذ 9 أشهر، الفيلم ينتمي إلى نوعية الإنتاجات الضخمة، ويلعب بطولته عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، منهم النجوم إياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وصلاح عبدالله وأسماء أبو اليزيد وسارة الشامي.

وتدور أحداثه، في إطار من الخيال العلمي، الذي يجنح نحو دراما الأكشن والإثارة.

وكان تصوير الفيلم، بدأ قبل 9 أشهر، وتحديدا في أكتوبر الماضي، لكنه توقف التصوير بسبب انشغال المخرج بيتر ميمي بتصوير مسلسل "الاختيار"، وفي ظل جائحة كورونا، التي اجتاحت العالم لأكثر من أربعة أشهر، تعطلت خلالها الحياة تماما.

فيلم موسى، من إنتاج "سينرجي فليمز ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية"، وتم فيه استخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية.