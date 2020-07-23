أسعار تذاكر حفلتي "أم كلثوم" بساقية الصاوي أول أغسطس

يستعد مسرح العرائس بساقية الصاوي فرع الزمالك لإحياء حفلتين لـ أم كلثوم، في يومين متتاليين، وذلك يوم الخميس الموافق 6 أغسطس المقبل، في تمام الساعة 8:30 مساء.

ويقدم مسرح العرائس في حفلتي أم كثوم باقة من أشهر أغاني الفنانة الراحلة مثل "ألف ليلة وليلة ، ظلمنا الحب"، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

وطرحت ساقية الصاوي تذاكر الحفلتين بفئة واحدة فقط، بسعر 30 جنيها للحفل الواحد، ويمكن حجز التذاكر من خلال الموقع الرسمي الخاص بحجز تذاكر حفلات ساقية الصاوي، أو من خلال شباك التذاكر الخاص بها.

يذكر أن مسرح عرائس الساقية تم إطلاقه عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوي، ويقدم العديد من الحفلات لنجوم الزمن الجميل أبرزهم سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، وشادية، وفريد الأطرش وغيرهم.