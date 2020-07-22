افتتاح مسجد "نصر الله" في الضبعة بتكلفة 1.5 مليون جنيه

افتتح حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة مطروح، مسجد نصر الله بمدينة الضبعة.

جاء ذلك بحضور الشيخ محمود الفاروق مدير الدعوة والشيخ محمد هلال مدير إدارة أوقاف الضبعة، والمهندس عبد الرحيم السيد سليمان رئيس قسم الهندسة بمديرية أوقاف مطروح، بتكلفة بناء بلغت مليون ونصف المليون جنيه على نفقة وزارة الأوقاف.

وقال "عبد البصير" ،اليوم، إن مساحة المسجد بلغت 400 متر تقريبا ويضم مصلى للسيدات ودورة مياه على أحدث طراز وغرفة للمخازن.

ويعد هذا المسجد باكورة افتتاح خمسة مساجد جرى الانتهاء منها وستفتح تباعا في الأيام المقبلة، وهي المسجد الكبير القرية 27 الحمام والسلام بمدينة سيوة وأبو بكر الصديق بمرسى مطروح ونور الإسلام المثلث بالحمام، منها ثلاثة على نفقة الوزارة بلغت كلفتها ما يزيد على سبعة ملايين من الجنيهات، ما يؤكد حرص الوزارة على بناء المساجد وعمارتها وتوفير الفرش لها، والذي تأجل فرشه حتى الخروج من وباء كورونا.

وأقيم حفل افتتاح المسجد وسط فرحة عارمة من أهالي الضبعة، الذين تقدموا بالشكر لوزارة الأوقاف.