الصحة العالمية تنصح بها.. هل تقي تطعيمات الإنفلونزا الموسمية من كورونا؟

تحذيرات متتالية من موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد بحلول فصل الشتاء المقبل، كان آخرها حديث الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بأنه حتى لو جاءت ما تُسمى الموجة الثانية في فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، لن تأتي على مستوى الدولة بالكامل، مستشهدة بما تشهده إسبانيا في الوقت الحالي، "هنلاقي برشلونة فيها زيادة في عدد الإصابات حاليا، بخلاف باقي مدن إسبانيا، ولكن مش هتبقى الوفيات زي الأول".

وأشار الدكتور علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، إلى خطورة الإصابة بالبرد والإنفلونزا خلال موسم الشتاء المقبل.

وأوضح حشيش في تصريحات تلفزيونية، أن الشتاء يشكل بيئة مناسبة لانتشار أي مرض تنفسي، والفيروسات تنتشر بين الأشخاص في الأماكن المغلقة ناصحًا المواطنين بالحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية.

ما أهمية التطعيمات الموسمية للوقاية من الإنفلونزا؟

الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، فسر تصريحات الصحة العالمية، بأنه من المعروف في فصول الشتاء بداية من أكتوبر، يتم توفير مصل الإنفلونزا لكونه موسم انتشارها بخاصة إنفلونزا الخنازير المعروفة بـ"H1N1"، وهي ذات أعراض مشابهة لفيروس كورونا،"لو الناس خدت مصل إنفلونزا الخنازير واتحصنت منها وظهرت أعداد كبيرة بنفس الأعراض هنقدر نشخص كويس ونحدد إنها كورونا طالما تم التحصين من H1N1، حسب وصفه.

وتابع الحداد في حديثه لـ"الوطن"، أن الأفضل تلقي التطعيم الخاص بالإنفلونزا الموسمية بأعداد كبيرة، كإجراء احترازي مهم، لإنه إذا تحصن الجميع من هذا النوع الموسمي ذات الأعراض المشابهة، سيسهل المهمة على الفرق الطبية، اكتشاف الإصابة بكورونا، في حال حدوث موجة ثانية منها.

عنان: لا يوجد علاقة بين التطعيمات الموسمية والوقاية من كورونا

الدكتور إسلام عنان الرئيس التنفيذي لأكسيت لأبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا، وأستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أكد أنه لا يوجد علاقة بين التطعيمات الخاصة بالأنفلونزا الموسمية والوقاية من فيروس كورونا.

وتابع عنان في تصريح لـ"الوطن"، أن المغزى من ذلك هو دعوة الناس للتحصن من الإنفلونزا الموسمية في موسم الشتاء، خاصة في ظل استمرار وجود كورونا، باعتبار أن كليهما ذات أعراض مشابهة، ويسببان مشكلات في الجهاز التنفسي، وذلك من أجل التشخيص الدقيق.