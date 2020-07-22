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قوافل طبية تجوب وديان شرم الشيخ لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة

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حماده الشوادفي
07:48 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت مديرية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، انطلاق قوافل طبية مجانية في أودية شرم الشيخ، خلال الفترة من السبت المقبل الموافق 25 يوليو وحتى الأربعاء الموافق 29 يوليو الجاري، لتوقيع الكشف والفحص الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان لكل حالات الأمراض المزمنة، وفقًا للمبادرة الرئيس السيسي 100 مليون صحة.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة، إنه جرى تزويد العيادات الطبية المتنقلة بكافة الإمكانيات، وتوفير فرق طبية مجهزة وصيدلية وإداريين، لمتابعة وفحص المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة، واتخاذ اللازم نحو إصدار وتجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور محمد قابل مدير القوافل العلاجية بالمديرية، أن العيادات المتنقلة ستتوجه لمنطقة السوق التجاري القديم بشرم الشيخ، يومي السبت والأحد الموافق  25، 26 يوليو الجاري.

ثم تتجه إلى وادي سبيته ووادي الخناصير يوم الإثنين 27 يوليو، وفي منطقة حي النور الثلاثاء 28 يوليو، ووادي مندر يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو الجاري.

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