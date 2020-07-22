مجلس الشباب العربي للتنمية يعلن دعمه لمصر في حماية الأمن القومي

أعلن مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية في حماية الأمن القومي في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة وحكومة السراج المدعومة من تركيا.

وأشادت الدكتورة مشيرة أبو غالي رئيس مجلس إدارة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، في بيان، بتحركات القيادة السياسية المصرية الحكيمة، والتي تؤكد دائما موقفها الثابت تجاه أشقائها العرب، مشيدة بالموقف الموحد للقبائل الليبية تجاه تحرير ليبيا من الإرهابيين والتصدي للعدوان التركي على ليبيا ودعوتهم للرئيس عبدالفتاح السيسي للتدخل العسكري لتحرير ليبيا من قبضة الميليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة.

وأدان مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، جميع التحركات الخبيثة لتركيا في منطقة الشرق الأوسط والتي كانت آخرها ليبيا بإرسال مرتزقة من جنسيات أجنبية لتنفيذ أجندات معادية لدولة ليبيا ودول الجوار والأمة العربية والسيطرة على مقدرات الشعب الليبي وتقسيمه بما يهدد الأمن القومي الليبي والعربي، مؤكدا على أهمية الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.