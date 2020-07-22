"إداري المنيا": رفض 3 طعون خاصة بالترشح لانتخابات "الشيوخ"

قررت الدائرة 77 أفراد بمحكمة القضاء الإداري بالمنيا، برئاسة المستشار صالح محمد حامدي أحمد، اليوم الأربعاء، رفض 3 طعون خاصة بانتخابات مجلس الشيوخ المقررة داخل البلاد، يومي 11 و12 من شهر أغسطس المقبل.

ورفضت المحكمة الطعن المقدم في الدعوى الأولي برقم 10908 لسنة 10ق المُقامة من رمضان محمد عبدالفتاح عبد الناصر، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، ورئيس لجنة فحص الطلبات بصفته، ورئيس محكمة المنيا الإبتدائية بصفته، حول استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، لعدم تقديم شهادة الميلاد.

ورفضت المحكمة الطعن المقدم في الدعوى الثانية برقم 10973 لسنة 10ق المُقامة من محمد عبد الحفيظ صالح محمود، ضد أحد المرشحين المدرجين بالجدوال، بزعم أنه من المنتمين للجماعات المحظورة، وجرى رفضها لعدم وجود دليل.

ورفضت المحكمة الطعن المقدم في الدعوى الثالثة برقم 10972 لسنة 10ق، المقامة من محسن مصطفى محمد أحمد، حول قرار استبعاده من الترشح، بسبب تهربه من أداء الخدمة العسكرية.

وقررت المحكمة قبول الدعاوى الثلاثة شكلًا ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين بالمصروفات، وأمرت بإحالة الشق الموضوعي من الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.

وأغلقت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار أشرف عقيل، رئيس محكمة المنيا الإبتدائية، باب تلقي أوراق المرشحين السبت الماضي، وبلغ عدد المتقدمين 29 بينهم "شريف نادي" عضو حالي بمجلس النواب، وجرى استبعاد 2 منهم لعدم اكتمال مستندات الترشح المطلوبة.

وتضم محافظة المنيا نحو 6 ملايين مواطن بينهم أكثر من 2 مليون مسجلين بجداولها الانتخابية، وطبقا لقانون مجلس الشيوخ فإن نصيبها من مقاعده بنظام الفردي 5 مقاعد، إضاقة إلي 5 مقاعد، بنظام القائمة.