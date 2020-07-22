خصم 10% من قيمة السلع.. تفاصيل مبادرة تشجيع المنتج المحلي

قال محمد عبدالفتاح مساعد وزير المالية والمدير التنفيذي لمبادرة تشجيع المنتج المحلي، إنه جرى إطلاق المبادرة بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وتأثر الاقتصاد المصري بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن المبادرة تستهدف المواطن لتوفير السلع له بأسعار مخفضة، وتشجيع التصنيع وإفادة المصنعين وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى إفادة التجار أيضًا.

وتابع: "كل محدودي ومتوسطي الدخل على أرض مصر سيستفيدون من هذه التخفيضات، مثل السلع الكهربائية والملابس وهو عبارة عن 200 جنيه إلى 1000 جنيه بحد أقصى للبطاقة التموينية، حيث سيشمل الخصم 10% من قيمة السلعة".

وأوضح أن كل السلع المعمرة وغير المعمرة ستدخل في هذه المبادرة، عدا المواد الغذائية والسيارات، كما سيجرى تشجيع كل الصناعات المحلية، لافتًا إلى أن المواطنين غير حاملي البطاقات التموينية سيحصلون على خصومات قد تصل إلى 20%، وموضحًا أن الخصومات ستخضع إلى المنافسة.