محافظ أسيوط يبحث سبل دعم الحركة الثقافية في المحافظة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة لبحث سبل دعم الحركة الثقافية بالمحافظة، وحضر المحافظ لقاء مديري العموم ومديري قصور الثقافة بمحافظات "أسيوط وسوهاج والمنيا والوادي الجديد"، وكرم المتميزين منهم في قصر ثقافة أسيوط.

جاء ذلك بحضور العميد محمد نبيل مدير إقليم وسط الصعيد الثقافي وضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط ووسام درويش مدير قصر ثقافة أسيوط ومديري عموم ومديري قصور ثقافة محافظات سوهاج والمنيا والوادي الجديد.

وأكد محافظ أسيوط خلال اللقاء أهمية دعم الحركة الثقافية بالمحافظة وتفعيل دور قصور ومكتبات الثقافة المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة لرعاية الموهوبين وصقل مواهبهم وتنمية روح الابتكار والإبداع لدى الشباب وتعميق قيم الولاء والانتماء وحب الوطن.

وأشار إلى أهمية الثقافة في محاربة الأفكار المغلوطة والهدامة والقضاء على العادات والتقاليد الخاطئة ونشر المباديءء والقيم بين مختلف فئات المجتمع، مشددًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة قصور ومكتبات الثقافة بالمحافظة والمتابعة المستمرة حفاظاً على صحة المواطنين والمترددين على تلك المواقع.

وأشاد رئيس هيئة قصور الثقافة بدعم الوزير المحافظ للمواقع الثقافية بالمحافظة ورعاية جميع الفعاليات الثقافية والأنشطة وخاصة الفعاليات "أون لاين"، التي أطلقتها مديرية ثقافة أسيوط خلال الأشهر الماضية، وحصدت خلالها المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.