بعد تصريحات سالم الهندي.. حقيقة عودة عمرو دياب إلى شركة روتانا

تناولت عدد من التقارير الإخبارية خلال الأيام الماضية حول تكهنات عودة الفنان عمرو دياب من جديد للتعامل مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بعد انتهاء المشاكل والقضايا المتبادلة بين المطرب والشركة.

وعلمت "الوطن"، من مصادر مقربة من عمرو دياب أنه ليس لديه نية مطلقا فى العودة خلال الفترة الحالية لشركة روتانا، خاصة أنه لم يجد فوارق كبيرة فى التعامل بينها وبين عمله مع شركته ناي.

كما أكدت المصادر، أن "الهضبة" يفكر في أن تتقلص مهامه مع روتانا فى تنظيم حفلاته الغنائية فى منطقة الخليج، نظرا لشعبيتهم القوية هناك فى تنظيم الحفلات.

كان سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، قد وصف أنَّ علاقته الحالية بالفنان عمرو دياب "جيدة للغاية"، وذلك بعد تصالحهما وتنازلهما عن جميع القضايا التي كانت متبادلة بينهما طيلة السنوات الماضية.

وردًا على سؤال حول إمكانية تعاون "روتانا" وعمرو دياب، قال "الهندي" في تصريحات تلفزيونية: "عمرو دياب مختفي تلك الأيام، فهو موسوس، وخايف من كورونا، وقاعد من منزله".

يُذكر أنَّ عمرو دياب تعاون مع شركة "روتانا" للصوتيات طيلة الفترة من 2004 الى 2015، وقدم 7 ألبومات غنائية، وتدهورت العلاقة عقب طرح ألبوم "شفت الأيام"، والتي اتهم وقتها سالم الهندي "دياب" بتسريب ألبوماته، وفسخ تعاقده مع الشركة.

كما يذكر أن دياب كان قد انتهى من تصوير إعلان دعائي لصالح إحدى شركات الاتصالات المصرية بشارع المعز لعرضه خلال أيام عيد الأضحى المبارك.