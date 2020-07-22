عاجل.. وزيرة الصحة: سنوزع "كارت مراقبة صحية" في منافذ المحافظات والنقل

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة ستوفر كميات من بطاقات تعريف تُعرف باسم "كارت المراقبة الصحية"، وستوزع على بوابات ومنافذ دخول المحافظات وجميع وسائل النقل العام.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد الذي ترؤوسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، إلى عدد من الإجراءات الاحترازية التي يتم العمل على تطبيقها بالتزامن مع إعادة الفتح لعدد من الأنشطة والمجالات في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بحركة السفر الداخلية إلى المدن السياحية، فإنه يوجد خطة لحصر هذه الحركة تعتمد على قيام وزارة الصحة والسكان بطباعة كميات وفيرة من بطاقات التعريف "كارت المراقبة الصحية" تتناسب مع أعداد المتوجهين إلى المدن السياحية على أن تكون تلك البطاقات موجودة على بوابات ومنافذ دخول المحافظات وجميع وسائل النقل الجماعي.

واستعرض الاجتماع كذلك، تقرير تضمن متابعة لآخر المستجدات المتعلقة بتطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص بإلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق، والفتح التدريجي لعدد من الأنشطة والمجالات، والذى بدأ تطبيقه منذ 27 يونيو الماضي.