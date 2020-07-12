"صحة الغربية": 19 مرشحا لمجلس الشيوخ خضعوا للكشف الطبي

قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، إن عدد المرشحين لمجلس الشيوخ الذين خضعوا للكشف الطبي داخل المحافظة بلغ 19 مرشحا حتى الآن.

وكان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، كشف عن بدء الكشف الطبي ابتداء من يوم الأربعاء الماضي ومن المقرر ان يستمر حتى يوم الخميس المقبل، في 6 مستشفيات عامة بمراكز ومدن المحافظة .

واضاف أن الكشف الطبي يبدأ من التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء، بمستشفيات "زفتي العام ، السنطة العام ، المحلة العام ، المنشاوي العام ، كفر الزيات العام ، قطور المركزي".

وأشار إلى أنه جرى التشديد على إدارة المستشفيات باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية مع المعاملة الحسنة للمرشحين، لافتا إلى تخصيص أماكن منفردة للكشف الطبي عليهم بمسارات خاصة وبعيداً عن أماكن العزل بالمستشفى.