متحدث الحكومة: فتح حديقة الحيوانات بعد العيد بنصف طاقتها الاستيعابية

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة العليا لمواجهة أزمة كورونا، عقدت اجتماعها اليوم، ودرست تبعات الفتح التدريجي على مدار شهر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، من تقديم الإعلامي أحمد موسى: "التجربة سارت على نحو جيد للغاية، ربما نكن نتوقعه، وأعداد الإصابات والوفيات في تناقص، بالرغم من قرار الفتح التدريجي، وهو ما يدل على أنه قرار منضبط".

وتابع، أن الإجراءات الاحترازية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامات، أدت إلى تقليل أعداد الإصابات: "بعد استعراض هذا الموقف جرى إصدار عدة قرارات، ستطبق بداية من الأحد المقبل، وفي مقدمتها الإبقاء على غلق الشواطئ العامة والمتنزهات والحدائق العامة، حتى إشعار آخر، واعتبارًا من بعد إجازة العيد، سيتم السماح للمتنزهات والحدائق، التي تعمل بنظام التذاكر، بأن تعمل بـ50% من طاقتها المعتادة، وحديقة الحيوان مثلًا ستفتح بعد العيد، كان يدخلها 6000 تذكرة يوميًا، لكنها ستطبع بعد ذلك 3000 تذكرة".