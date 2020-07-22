متحدث الحكومة: مصر تواجه تحديات غير مسبوقة وتتعامل معها بمنتهى القوة

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تواجه عدة تحديات متعلقة بالإرهاب وجائحة كورونا، التي ضربت العالم كله، والتحديات الخارجية.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، من تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية، تواجه تحديات غير مسبوقة، مشددًا على أنها تواجهها كلها بمنتهى القوة.

وتابع: "جائحة كورونا أثرت في أقوى اقتصاديات العالم، وأثرت على مصر لكن ليس بالشكل الذي توقعه البعض، وبدعم الشعب وتكاتفه حول بلده نستطيع اجتياز كل التحديات".