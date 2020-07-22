رئيس التحرير

محمود مسلم

متحدث الحكومة: مصر تواجه تحديات غير مسبوقة وتتعامل معها بمنتهى القوة

كتب:

شريف سليمان
07:56 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
المستشار نادر سعد

المستشار نادر سعد

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تواجه عدة تحديات متعلقة بالإرهاب وجائحة كورونا، التي ضربت العالم كله، والتحديات الخارجية.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، من تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية، تواجه تحديات غير مسبوقة، مشددًا على أنها تواجهها كلها بمنتهى القوة.

وتابع: "جائحة كورونا أثرت في أقوى اقتصاديات العالم، وأثرت على مصر لكن ليس بالشكل الذي توقعه البعض، وبدعم الشعب وتكاتفه حول بلده نستطيع اجتياز كل التحديات".

اقرأ المزيد:

10 قرارات جديدة من الحكومة لمواجهة فيروس كورونا

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء تطبيق إجراءات كورونا الجديدة

عاجل.. بيان مهم من الحكومة بشأن صلاة عيد الأضحى

عاجل.. الحكومة تسمح بتنظيم مؤتمرات رسمية واجتماعات بطاقة 50 مشاركا

عاجل.. الحكومة تقرر استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات

نادر سعد: زيارة "مدبولي" لسانت كاترين شهدت حضور 7 وزراء لأهمية مشروع التطوير

نادر سعد: الحكومة عازمة على تكرار تجربة تطوير ميدان التحرير

نادر سعد: تلقينا 325 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء