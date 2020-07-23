بنك فيصل الإسلامي يعلن عن وظائف شاغرة للحاصلين على بكالوريوس تجارة

أعلن بنك فيصل الإسلامي عبر الموقع الرسمي الخاص به، عن حاجته لشغل عدد من الوظائف في فروع البنك الموجوده في مصر، على أن يكون آخر موعد للتقديم للوظائف 16 أغسطس المقبل.

وتستعرض "الوطن" الشروط والمؤهل العلمي المطلوب، وخطوات التقديم للوظائف، وفق الموقع الرسمي للبنك، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على بكالوريوس تجارة.

- يتم اختيار من لهم الأفضلية بحصولهم على مؤهلات أعلى في مجال الشئون المالية.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة في العمل في البنوك.

- أن يكون لديه مهارات الاتصال والتعامل مع الآخرين.

- القدرة على التنسيق والمتابعة.

- إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته في العمليات المالية المصرفية.

خطوات التقديم

- يمكن إرسال طلبات التقديم على الوظائف إلى الإدارة العامة للموارد البشرية الخاصة ببنك فيصل الإسلامي على عنوان 149 شارع التحرير- ميدان الجلاء - الدقي - الجيزة.

- كما يمكن التقديم من خلال البريد الالكترونى humanres@faisalbank.com.eg مع ضرورة ذكر كود الوظيفة 20202 في عنوان الرسالة.