حمدوك: لابد من اتفاق حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي وفق القوانين الدولية

قال رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، إنه لابد من اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي وفق القوانين الدولية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وأوضح حمدوك، أنه لا بديل عن التفاوض بين الدول الثلاث بشأن السد.

وكشف وزير الري السوداني، ياسر عباس، أمس الثلاثاء عن توافق بين السودان ومصر وإثيوبيا على أولوية الحل الأفريقي لملف السد الإثيوبي.

وأوضح "عباس"، في مؤتمر صحفي بشأن تطورات ملف السد، إن رئيس الحكومة أكد أمام القمة الإفريقية رفض الخطوات الأحادية فيما يتعلق بالسد، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقال "عباس"، إنه جرى الاتفاق في القمة الإفريقية المصغرة على تواصل المفاوضات لتجاوز النقاط الخلافية بشأن السد الإثيوبي.

وبدأت في وقت سابق، اليوم، بالعاصمة السودانية "الخرطوم"، القمة "السودانية المصرية الإثيوبية" المصغرة بشأن السد الإثيوبي، برعاية الاتحاد الأفريقي لمناقشة التقارير التي رفعت من قبل وفود الدول الثلاث عقب جولة المفاوضات الأخيرة، والتي جرت برعاية السودان.

عقدت القمة عبر الفيديو كونفرانس بدعوة من دولة جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وفقا لما ذكرته وكالة السودان للأنباء "سونا".