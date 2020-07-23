انتخابات مجلس الشيوخ: الأحزاب تلجأ لـ"السوشيال ميديا" فى الدعاية.. وأساتذة إعلام: تلائم ظروف انتشار "كورونا"

تستعد الأحزاب السياسية لبدء فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ، من خلال الترويج لمرشحيها عبر وسائل التواصل الاجتماعى، بديلاً للفعاليات التقليدية المتمثلة فى المؤتمرات والتجمّعات الجماهيرية التى قيّدتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. وتبدأ فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين الأحد المقبل 26 يوليو، وتستمر حتى فترة الصمت الانتخابى 8 أغسطس، على أن يكون الاقتراع للمصريين فى الخارج يومى 9 و10 أغسطس، وفى الداخل يومى 11 و12 أغسطس.

وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، مراعاة للتباعد الاجتماعى لحماية المواطنين من التعرّض للإصابة بفيروس كورونا المُستجد، وسمحت بالدعاية أون لاين والاعتماد على مكبرات الصوت، وتعليق اللافتات التى تسمح بها المحليات.

"الوفد": لن نعقد مؤتمرات

وأكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب ملتزم بالتباعد الاجتماعى وجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال مرحلة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ. وقال «أبوشقة» لـ«الوطن»، إن الحزب سيعمل فى فترة الدعاية الانتخابية وفق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وسيدعم جميع مرشحيه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى، ولن يعقد أى مؤتمرات أو فعاليات جماهيرية.

وأضاف أن الحزب يبدأ فى عرض برامج مرشحيه الانتخابية فى الوقت المحدّد لفترة الدعاية عن طريق السوشيال ميديا، وتم تشكيل لجنة داخل الحزب منوط بها هذا الأمر، فضلاً على التنسيق مع المرشحين.

وتابع «أبوشقة» أن لجان الحزب بالمحافظات ملتزمة بكل الإجراءات المنظمة لمرحلة الدعاية الانتخابية، وتعمل على توعية الناخبين بضرورة استخدام حقهم الدستورى والنزول للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات مع الالتزام بالتباعد الاجتماعى لتجنّب الإصابة بفيروس كورونا.

ويشارك حزب الوفد فى انتخابات مجلس الشيوخ بـ30 مرشحاً، بواقع 6 مرشحين فى القائمة الوطنية الموحّدة، و24 مرشحاً فى الدوائر الفردية فى مختلف المحافظات.

"الحركة الوطنية": مواقع التواصل أكثر انتشاراً

من جانبه، قال اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، إن أمانات المحافظات فى اجتماعات مستمرة لبحث خطط التحرّك لدعم مرشحى الحزب خلال فترة الدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس الشيوخ، منوهاً بأن هذه الانتخابات فرصة لتأكيد قدرة الأحزاب على الوجود بفاعلية فى الساحة السياسية. وأضاف «السيد» لـ«الوطن»، أن الحزب سيُكثف فى مرحلة الدعاية وجوده عبر مواقع التواصل الاجتماعى باعتبارها الوسيلة الأكثر انتشاراً للترويج لمرشحيه من خلال عرض برامجهم الانتخابية على المواطنين. وأكد أن الحزب ملتزم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويراعى التباعد الاجتماعى فى مرحلة الدعاية الانتخابية، وستكون هناك لقاءات مباشرة للمرشحين مع رموز العائلات فى القرى والنجوع، أما فى المدن فسنعتمد على السوشيال ميديا وتعليق اللافتات.

وتابع «السيد» أن انتخابات مجلس الشيوخ ستكون سهلة فى إجرائها، خاصة أن فترة الدعاية الانتخابية أسبوعان، وهو ما يجعل تحركات المرشحين محدودة داخل الدوائر، كما أن اللجان ستفتح أبوابها مدة طويلة، مما يعطى الفرصة لمشاركة الناخبين دون وجود زحام لتجنّب خطر الإصابة بكورونا. ويشارك حزب الحركة الوطنية فى انتخابات مجلس الشيوخ بـ13 مرشحاً، بواقع مرشحين فى القائمة الوطنية الموحّدة التى تضم 11 حزباً، و11 مرشحاً فى الدوائر الفردية فى 7 محافظات.

وبدوره أكد الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب سيستغل فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ فى دعم مرشحيه عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتكثيف العمل عليها لتعريف الناخبين بالمرشحين وبرامجهم الانتخابية. وقال «صميدة» لـ«الوطن»، إن الحزب سيكون مع المواطنين، مع مراعاة التباعد الاجتماعى من خلال زيارات منفردة للمرشحين فى الدوائر الانتخابية، وتعليق اللافتات الدعائية، مشدداً على أن الحزب ملتزم بالإجراءات التى حدّدتها الهيئة الوطنية للانتخابات للدعاية الانتخابية. ونوه بأن الحزب لم يعقد أى مؤتمرات جماهيرية خلال فترة الدعاية، وسيبتعد عن أى وسيلة تحدث تجمعات، ويعمل على توعية الناخبين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لمنع احتمالية الإصابة بفيروس كورونا. ويشارك حزب المؤتمر فى انتخابات مجلس الشيوخ بـ24 مرشحاً، بواقع 4 مرشحين فى القائمة الوطنية الموحّدة، و20 مرشحاً فى الدوائر الفردية فى 13 محافظة.

وشدّد أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصرى، على التزام الحزب بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ، مؤكداً أنه سيعتمد على وسائل التواصل الاجتماعى فى الوصول إلى المواطنين. وأوضح «مهنى» لـ«الوطن»، أن الحزب سيقوم بعدد من الجولات السريعة مع المرشحين فى القائمة الوطنية الموحّدة داخل الدوائر الانتخابية والمرور على أمانات الحزب والوحدات فى المحافظات، فى إطار الدعاية الانتخابية. وأضاف أن الحزب يشارك فى القائمة الوطنية بمرشح واحد، ولا يوجد له أى مرشحين على المقاعد الفردية فى انتخابات الشيوخ، و«نركز على انتخابات مجلس النواب والمجالس المحلية الشعبية المقبلتين».

وتابع «مهنى» أن الحزب يدعم القائمة الموحدة فى الانتخابات، ويكتفى بالترويج لها عبر السوشيال ميديا فى مرحلة الدعاية الانتخابية، وفى وقت التصويت سيعمل على حشد الناخبين للانتخابات من خلال عمل نقاط تجمع ونقلهم عن طريق وسائل مواصلات يقوم بتوفيرها الحزب إلى اللجان الانتخابية.

وقال الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام فى جامعة القاهرة، إن ظروف انتشار فيروس كورونا الاستثنائية وما تفرضه من إجراءات احترازية تجعل الأحزاب والمرشحين يلجأون للاعتماد على وسائل الإعلام المختلفة كالسوشيال ميديا فى الدعاية.