خطوات إجراء عملية الاقتراع للمصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مواعيد وقواعد مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، كما أتاحت استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج، للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ خلال هذه النسخة.

وتستعرض "الوطن"، خطوات حصول المصريين في الخارج على الكود السري الخاص بهم، وخطوات آداء الانتخابات، وفق الموقع الرسمي لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، كالتالي

خطوات مشاركة المصريين بالخارج

-الدخول للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وتسجيل البيانات على الرابط التالي https://www.elections.eg/ .

- بمجرد التسجيل سيظهر للمواطن رقم كودي إذا كان من المسجلين بقواعد الناخبين المقيدة بالهيئة الوطنية للانتخابات.

- يستطيع المواطن من خلال هذا الرقم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ يومي 9-10 أغسطس المقبل.

- وعند إجراء العملية الانتخابية وإدخال الكود الخاص بهم، سيظهر للناخب في هذا الوقت قائمتين بالترشيح الفردي والقائمة.

- يقوم الناخب بعد ذلك بطباعة القائمتين واختيار من يرغب في انتخابهم من المرشحين.

- يضع هاتين القائمتين باختياره من المرشحين في مظروف مغلق، وبمجرد الانتهاء من ذلك سيظهر للناخب إقرار على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات يفيد بمشاركته في العملية الانتخابية.

- ثم يقوم الناخب بطباعة هذا الإقرار أيضا والتوقيع عليه، ثم يرفقه بصورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر مع صورة من الإقامة الخاصة به وإذا كان مزدوج الجنسية فيرفق صورة من جواز سفره الأجنبي، ووضع هذه الأوراق في ظرف أخر مغلق.

- ثم يقوم الناخب بإرسالهم عبر البريد السريع للبعثة الدبلوماسية الخاصة به، ومن المقرر أن يصل هذين المظروفين لمقر البعثة الدبوماسية بنهاية يوم 12 أغسطس.