انسحاب مرشح من انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية

تلقت لجنة انتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة بنها الابتدائية، برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة، تنازلًا من المرشح محمد أحمد علي الجعيدي، رقم 25 بالكشوف المبدئية، والذي أبدى عدم رغبته في خوض الانتخابات.

فيما لم تتلقى اللجنة برئاسة المستشار خالد بيصار مساعد رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، أي تظلمات من المستبعدين رسميًا حتى الآن، أو طعون في ثاني أيام فتح باب تلقي الطعون، والذي شهد هدوءًا بالمحكمة، ليصل عدد المرشحين في الكشوف المبدئية إلى 60 مرشحًا حتي الأن، فيما تم استبعاد 3 مرشحين بسبب عدم استيفاء الاوراق والموقف من التجنيد.

وأعلن سمير بحيري المرشح المستقل المستبعد بسبب الموقف من التجنيد اللجوء لمحكمة القضاء الإداري، للطعن على قرار لجنة فحص أوراق الترشح باستبعاده من كشوف المرشحين، مؤكدًا أن موقفه التجنيدي سليم قانونًا.