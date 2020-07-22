مايا دياب تشكر سميرة توفيق وتتمنى لها الشفاء

شكرت المطربة مايا دياب، عبر حسابها بتويتر، الفنانة سميرة توفيق، لسماحها بالغناء لها في آخر حفلاتها، كما تمنت لها الشفاء العاجل.

وكتبت مايا: "‏بدي قول سلامة قلبك للفنانة الكبيرة ⁧‫سميرة توفيق‬،⁩ ويا رب يعطيكي الصحة متل ما عطيتينا أجمل وأكتر الاغنيات فرح، بشكر احترامك واحترام عائلتك، بإني غنيت ميدلي من أغنياتك بحفلي الأخير، وبوعد محبيني من الجيل الجديد، اني دايما وصلهن أغنيات الست سميرة بطريقتي الخاصة وبكل محبة".

وأضافت مايا: "بعرف إن الست ⁧سميرة توفيق‬⁩ عم تتعالج حاليا بالإمارات العربية، وتحديدا إمارة أبو ظبي، بشكر هالدولة اللي عمرها ما قصرت بحق الإنسان، حتى لو ما كان إماراتي، وهيدي رسالة من دولتنا، إلنا حتى نعرف إنو رح نلجأ بآخرتنا لدولة بتحترمنا وبتهتم بصحتنا وحياتنا".

الفنانه سميرة توفيق، تعرضت مؤخرا لوعكة صحية، وتتلقى العلاج حاليا في الإمارات.