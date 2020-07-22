رئيس جامعة المنيا يهنيء الرئيس السيسي بالذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو

هنأ الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقائد العام الأعلى للقوات المسلحة، بالذكري الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة، قائلاً "إن هذه الذكرى تعد تتويجًا عظيمًا لملحمة مصرية ووطنية عامرة بالعطاء والتضحيات والبطولات، التي حملت لوائها القوات المسلحة، لكي تعيد لمصر حريتها وعزتها وكرامتها".

وأكد "عبد النبي" أن هذه الذكرى العظيمة، رسخت مباديء الوحدة والسيادة للدولة المصرية، ورفض التدخلات الخارجية واسترداد القرار الوطني، تزيدنا عزمًا وإصرارا لتجاوز أي صعوبات، والتأييد الكامل لقرارات القيادة السياسية في مهامها خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي ضد أعمال الميلشيات والعناصر الإرهابية الأجنبية في تدخلاتها غير المشروعة في البلاد المجاورة، والتي تستهدف مخططاتها التأثير على الأمن والاستقرار الإقليمي.