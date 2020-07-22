إليسا تتفوق على ميسي وكيم كاردشيان في عدد المتابعين على تويتر

احتفلت المطربة إليسا عبر "تويتر"، مع جمهورها بتفوقها عالميا على ميسي وكيم كاردشيان في عدد المتابعين عبر موقع التغريدات، حيث احتلت المطربة المركز الثالث في عدد المتابعين بعد باربي وكريستيانو.

وأعلنت الفنانة اللبنانية إليسا عن اسم ألبومها الجديد الذى من المقرر أن يطلق بعد أيام حيث اختارت له اسم "صاحبة رأي".

وقالت إليسا عبر صفحتها عن اسم الألبوم :"أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة ولأنو "أبويا علّمني ما خافش ودايماً أواجه قدري". اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمدلله وضميري مرتاح. ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت كون صاحبة رأي".

وظهرت إليسا على بوستر الألبوم وهي نائمة على سرير ومغطاة، ويظهر أجزاء من جسدها.