بيتر ميمي يطرح بوستر فيلم "موسى"

نشر المخرج بيتر ميمي، بوستر فيلمه الجديد "موسى"، عبر حسابه بفيس بوك، معلنا قرب عرضه رسميا.

وعلق ميمي قائلا: "بعد تحضير سنتين وتصوير سنة، فاضل كمان سنة لمراحل بعد التصوير، و هيكون الفيلم جاهز إن شاء الله".

وأضاف: فيلم "موسى"، العالم القديم لازم ينتهى In Cinemas 2020.

فيلم موسى من إنتاج سينرجي فيلمز ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وتم فيه استخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية.

الفيلم بطولة عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، منهم النجوم إياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وصلاح عبدالله وأسماء أبواليزيد وسارة الشامي.