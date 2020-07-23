ملوي الأولى.. تعرف على عدد الناخبين في جميع مراكز المنيا

يبلغ عدد من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المقررة بداخل البلاد يومي 11 و12 من شهر أغسطس المقبل بمحافظة المنيا، 3 ملايين و227 ألفا، و180 ناخبا، موزعين على 586 مركز إنتخابي، و715 لجنة فرعية.

تنشر "الوطن" عدد الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية بكل مركز على حدة، ففي العدوة التي تقع في أقصي شمالي غربي المحافظة، يبلغ إجمالي عدد الناخبين 157427 ناخبا، وتضم 25 مركز انتخابي، و32 لجنة.

وفي مغاغة، إجمالي عدد الناخبين 336844، وتضم 62 مركزا انتخابيا، و27 لجنة.

وفي بني مزار، إجمالي عدد الناخبين 373681، وتضم 72 مركزا انتخابيا، و83 لجنة.

وفي مطاي، إجمالي عدد الناخبين 206332، وتضم 43 مركزا إنتخابيا، و49 لجنة.

وفي سمالوط شرق، إجمالي عدد الناخبين 180476 وتضم 27 مركزا انتخابيا، و37 لجنة.

وفي سمالوط غرب، إجمالي عدد الناخبين 271864، وتضم 50 مركزا انتخابيا، و65 لجنة.

وفي مركز المنيا، إجمالي عدد الناخبين 395099، ويضم 67 مركزا انتخابيا، و90 لجنة.

وفي قسم المنيا، إجمالي عدد الناخبين، 181296، وتضم 35 مركزا انتخابيا، و37 لجنة.

وفي المنيا الجديدة، إجمالي عدد الناخبين، 5974، وتضم مركز انتخابيا واحدا، ولجنة واحدة.

وفي أبوقرقاص، إجمالي عدد الناخبين 352564، وتضم 59 مركزا انتخابيا، و77 لجنة.

وفي مركز ملوي، إجمالي عدد الناخبين 420571، وتضم 85 مركزا انتخابيا، و95 لجنة.

وفي قسم ملوي إجمالي عدد الناخبين 114847، وتضم 17 مركز انتخابيا، و23 لجنة.

وفي مركز ديرمواس أقصي جنوب المحافظة، إجمالي عدد الناخبين 230205، وتضم 44 مركزا انتخابيا، و53 لجنة.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات برئاسة المستشار أشرف عقيل، رئيس محكمة المنيا الابتدائية، أغلقت باب تلقي أوراق المرشحين السبت الماضي، وبلغ عدد المتقدمين 29 بينهم "شريف نادي" عضو حالي بمجلس النواب، وجري استبعاد 2 منهم لعدم اكتمال مستندات الترشح المطلوبة.

وتضم محافظة المنيا نحو 6 ملايين مواطن بينهم أكثر من 3 ملايين مسجلين بجداولها الانتخابية، وطبقا لقانون مجلس الشيوخ، فإن نصيبها من مقاعده بنظام الفردي 5 مقاعد، إضافة إلى 5 مقاعد، بنظام القائمة.