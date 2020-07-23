القومية للتأمين الاجتماعي: 8.4 مليون مواطن يصرفون معاشاتهم شهريا

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه سيتم صرف معاش شهر أغسطس اليوم الخميس، مشيراً إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجهات الدولة فى الحفاظ على صحة المواطنين من جائحة كورونا،متابعا: "رغم أن غداً إجازة إلا إن الهيئة ستعمل على صرف معاشات المواطنين لمن معاشاتهم ألف جنيه فأقل".

وأضاف "عوض"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن 8.4 مليون مواطن يصرف لهم معاشات شهرياً، وتم تقسيم الصرف لهم على عدة مراحل حتى لا يحدث أي زحام يضر بصحة المواطنين، وتابع: "ستعمل الهيئة إلى جانب 1500 مكتب بريد يوم السبت لصرف المعاشات"، مشددا على أن الجميع سوف يصرف معاشه قبل وقفة عيد الأضحى المبارك.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن المواطنين الذين يصرفون معاشاتهم من البنوك، يستطيعون صرفها الآن كون المبالغ تم إيداعها منذ مساء الأربعاء.