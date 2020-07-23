كريم عبدالعزيز يعقد جلسات عمل من أجل استئناف تصوير "كيرة والجن"

يعقد المخرج مروان حامد جلسات عمل مكثفة مع أبطال فيلم "كيرة والجن" للفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، حيث من المقرر استئناف التصوير خلال الفترة المقبلة، بعد أن بدأ تصوير العمل قبل شهر رمضان المنصرم .

الفيلم مأخوذ عن رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد، ويرصد حالة الغليان التي كان يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي وحد مصائر أحمد عبدالحي "كيرة" وعبدالقادر"الجن"، ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.

ويجسد كريم عبدالعزيز شخصية "كيرة" خلال الأحداث، كما يجسد أحمد عز شخصية "الجن"، وتظهر هند صبري في دور "دولت فهمي".

ويشارك في بطولة العمل، سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتي، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، وغيرهم.