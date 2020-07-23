"الموسيقيين": نرفض محاولات التشويه التى تمارس ضد النقابة ورئيسها

أعلن مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، رفضه التام لمحاولات التشويه التى يمارسها البعض ضد المجلس الحالي الذي يترأسه الفنان الكبير هاني شاكر.

وأصدرت النقابة بيانا جاء فيه: "يؤكد مجلس نقابة المهن الموسيقية على رفضه التام لكل محاولات تشويه إنجازات المجلس الحالي على مدار السنوات الماضية مع وجود الفنان الكبير هاني شاكر نقيبا للموسيقيين ومعه مجموعة من الفنانين أصحاب الخبرات الفنية والإدارية والنقابية ممن اختارتهم الجمعية العمومية".

وأكد مجلس النقابة في بيانه رفضه لما تردد على لسان أحد أعضاء الجمعية العمومية في أحد لقاءاته التليفزيونية، بأن وزارة التضامن هي التي صرفت معاشا لأصحاب الدخول اليومية من أعضاء النقابة، وليس نقابة المهن الموسيقية، مؤكدا أن تصريحات العضو تخالف الواقع تماما.

وأكد البيان أن الوزارة لم تمنح قيمة الإعانة المقررة لمجلس النقابة لصرفها على الأعضاء، بل قامت النقابة على مدار ثلاثة أشهر بصرف إعانة وقتية من ميزانيتها للأعضاء العاملين غير الموظفين وأصحاب الرواتب الشهرية، هذا بخلاف استمرار صرف المعاشات في موعدها وأيضا المبالغ الكبيرة التي تتكبدها النقابة في العلاج والرعاية الصحية لأعضائها، كل ذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتداعياتها عقب انتشار فيروس كورونا المستجد ونتح عنها توقف تام بكافة الانشطة والفعاليات الفنية على مستوى الجمهورية مما أدى إلى توقف كافة الموارد المالية خلال الفترة المنقضية.

وقال البيان إن ذلك يأتي في ظل وجود الأزمة ومجلس النقابة في انعقاد مستمر، وتم التعامل بمنتهى الحيدة والشفافية إزاء تلك الأوضاع، ولولا وفاء المجلس ونقيبه والتزاماتهم بإعادة ترتيب أوراق النقابة من جديد ووضع شعار كرامة المهنة وكرامة الفنان نصب أعينهم ورسم سياسة رشيدة للحفاظ على موارد النقابة وزيادة قيمة الودائع، وفي نفس الوقت القدرة على الوفاء بالتزاماتنا خاصة تجاه مشروع العلاج والمعاشات وزيادتها بنسب جيدة حتى اليوم، وهذا ماتحقق خلال خلال الدورتين الماضية والحالية، لما استطاع المجلس صرف تلك الإعانات، رغم أنه في علم الغيب متى تنتهي تلك الأزمة وإلى متى تصمد ميزانية النقابة أمام تلك الأزمة.

وفي إطار مساعي نقابة المهن الموسيقية لاستئناف الموسيقيين عملهم، أكد البيان أن الفنان هاني شاكر عقد اجتماعا مع الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، يرافقه وفد من مجلس النقابة، تم خلاله مناقشة المذكرة التوضيحة لوجهة نظر النقابة بطلب بدء النشاط الموسيقي والغنائي، وضمت المذكرة أيضا خطة النقابة في اتخاذ الاحتياطات والتدابير الاحترازية ضمن الخطة الشاملة للدولة، ولاقت المذكرة قبولآ لدي رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيرس كورونا وتفهم وجهة نظر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين والوفد المرافق وأن القرارات القادمة سوف تراعي ماجاء بالمذكرة وأن الدولة تراعي في كل قراراتها الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين وأنه سوف يكون هناك قرارات قريبا تخفف من وطأة الازمة تدريجيا حتى تعود الحياة إلي ماقبل الجائحة.