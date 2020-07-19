"الموسيقيين" تعلن دعمها للدولة المصرية: لا يستطيع أحد العبث بأمنها

أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، بيان لتأييد الدولة المصرية في المواقف التاريخية الحالية.

قالت النقابة فيى بيان :"تؤكد نقابة المهن الموسيقية على دعمها وتأييدها للدولة المصرية فيما تواجهه من مواقف تاريخية حاسمة ترسم وتؤسس لمستقبل وطن يملك حرية قراره، وأن مصر دولة قوية لا يستطيع أحد ما أن يعبث بأمنها أو استقرارها خاصة في ظل تلاحم شعبي حقيقي ورائع خلف القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي ومن خلفه خير أجناد الأرض جيش مصر العظيم وهو الجيش الرشيد أقوى جيوش المنطقة وأفريقيا.

أضاف البيان: "أن مصر فيما تتعرض له من محاولات للعبث بأمنها على كافة الحدود والمحاور شرقا وغربا.. جنوبا وشمالا، خاصة فيما يتعلق بالأمن المائي والمراوغات التي تشهدها مفاوضات سد النهضة للتأثير على حصة مصر في شريان الحياة لها، وأيضا فيما يتعرض له الشعب الليبي الشقيق من غزو من المرتزقة والتدخل الخارجي الغاصب ودعم المليشيات المسلحة هناك للنيل من وحدة الشعب الليبي والعبث بالأمن القومي العربي والمصري".

واختتم البيان :"وأن نقابة المهن الموسيقية جيشآ علي الجبهة الداخلية للزود عن الوطن من المؤامرات التي يتعرض لها لذلك فإن جموع الموسيقيين من أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والنقيب الفنان هاني شاكر يدعمون ويفوضون الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية فيما تتخذه برشد وحكمة معهودة للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب المصري وأمنه وحقه في العيش الكريم.