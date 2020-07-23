مافيا المقاولات.. خدعوا أرملة بحجة مساعدتها وسجلوا عقارا مخالفا باسمها

كشفت سيدة تُدعى عزة عبدالجواد، أرملة مقيمة في محافظة البحيرة، عن وقوعها ضحية استغلال من قبل أحد المقاولين واستخدام اسمها لبناء عقار على أرض وضع يد بالمخالفة للقانون، فذكرت أنها مقيمة في مدينة المحمودية بالبحيرة، وأحد مقاولي البناء طلب منها صورة بطاقتها الشخصية بحجة جلب مساعدات لها من أحدى الجمعيات الخيرية.

وأضافت الأرملة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة التلفزيون المصري، أن المقاول طلب منها أيضًا شهادات ميلاد أبنائها، ولكنها فوجئت الآن بحكم قضائي ضدها يفيد بوجود مخالفة بناء في مدينة إدكو، موضحة أنها حين توجهت إلى مجلس المدينة فوجئت أنهم متواطئين مع المقاول.

وتابعت :" قولت لهم طالما العقار باسمي هطالب الدولة بهدم المبنى، فقالوا لي روحي عيشي في العقار أفضل"، كما أنها فوجئت بحكم قضائي ضدها بالسجن لمدة سنة وغرامة 160 ألف جنيه وهي لا تعلم أي شيء عن الأمر من الأساس، "بقيت قدام الدولة أملك عقارا ولا أعلم عنه شيء، ده أنا أرملة وعندي 4 أولاد بربي فيهم".

فيما قال أحمد الشرشادي، محام السيدة، إن موكلته فوجئت بأن تنفيذ الأحكام تبحث عنها، فتم التعامل على أن الواقعة من الممكن أن تكون تشابه أسماء لا أكثر، "فوجئنا أن رقمها القومي موجود وفوجئنا بوجود مافيا، وهي الآن محكوم عليها بعام حبس و160 ألف جنيه غرامة وهى لا تستطيع الذهاب إلى النيابة".

وتابع: "في حالة ذهابها إلى النيابة سيتم القبض عليها وتنفيذ الحكم ويعلمون أنها امرأة ضعيفة لا تستطيع الذهاب إلى العقار وعملنا معارضة وتم تأجيلها بسبب كورونا".