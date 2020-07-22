الإبراشي: عظمة برج إيفل تتضاءل أمام مخالفات البناء

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن عظمة برج إيفل تتضاءل أمام حجم الفساد في مخالفات البناء، موضحاً أن حمالات الإزالة التي تنفذها الدولة المصرية في ذلك، يعد ردع ذو قيمة لكافة الفاسدين، داعيًا إلى تحطيم "أسطورة الفساد".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه لا يجب المصالحة مع المخالفين الفاسدين الذين يعملون على نهب ثروات الدولة والمواطنين، مستعرضاً بعض الإزالات التي نفذتها الدولة عرضها في البرنامج، موجهاً الشكر لكل المسؤولين.

وفي سياق آخر، قال "الإبراشي"، إن التليفزيون المصري نبض الوطنية المصرية، وعندما يتردد اسمه يستعيد المواطن المصري المشاعر الوطنية التي نقلها التليفزيون وكان جزءا من صناعتها، متابعا: "بعد مرور 60 عاما على إنشائه ما زال يلهب مشاعر المصريين".

وأشار إلى أن حلقة الأمس بشأن الاحتفال بمرور 60 عاما على إنشاء التليفزيون تعد نقطة انطلاق جديدة لتطوير التليفزيون المصري، "التطوير الآن يشمل الجميع".