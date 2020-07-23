حي الدقي يفرض 500 جنيه غرامة غسيل سيارة في الطريق العام
حملة بقيادة رئيس الحي ترصد كافيه غير مرخص وتصادر إشغالات الباعة
كتب:
سلامة عامر
04:09 ص | الخميس 23 يوليو 2020
قامت أجهزة حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح، بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بحملة مكبرة لتحقيق الانضباط في الشارع، وضبط المخالفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال رئيس الحي، إنه تم تحرير غرامة 500 جنيه مخالفة غسيل سيارة في الطريق العام، مما يتسبب في تلف الأسفلت في شارع التحرير، لافتا إلى أنه تم ضبط عدد 2 دراجة نارية مخالفة بالانتظار أعلى الرصيف.
وأشار "عبدالفتاح"، أنه تم رصد كافيه يدار بدون ترخيص في شارع محي الدين أبو العز مع شارع إيران، وتم رفع المحتويات لمنعه من الاستمرار في المخالفة مع استمرار رفع إشغالات الباعة الجائلين وتم إيداع المضبوطات في مخازن الحي.