تواضروس: نفتخر بمصريتنا وننتمي إلى هذا الوطن

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنّنا نفتخر بجنسيتنا المصرية، وننتمي إلى هذا الوطن مصر.

جاء ذلك في تدوينة نشرها المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عبر صفحته على فيس بوك، بالتزامن مع احتفال مصر اليوم بالذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو 1952.

وكان البابا تواضروس هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، والقوى الوطنية بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة.

وقال البابا، إنّ تلك الثورة جسّدت تطلعات الشعب المصري نحو الحرية والكرامة والاستقلال، مضيفًا: "لا نزال نستكملها الآن، رغم كل التحديات الداخلية والخارجية التي يمر بها وطننا الغالي، حتى تصبح مصر واحة للحرية والسلام، ورمزًا للتقدم والتنوير فى العالم أجمع".

واختتم البابا تهنئته بالقول: "دمتم في سلامٍ، ودامت بلادنا في وحدة ونماء وبركة، بفضل جهود أبنائها المخلصين".