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محمود مسلم

أسعار الذهب اليوم الخميس 23-7-2020 في مصر

كتب:

الوطن
09:24 ص | الخميس 23 يوليو 2020
أسعار الذهب

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بمحلات الصاغة، في تعاملات صباح اليوم الخميس الموافق 23 يوليو، ليصل سعر المعدن النفيس أرقاما قياسية على المستوى المحلى، وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

الذهب عيار 24

تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 949 و951 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 بين 830 و832 جنيهات.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 711 و713 جنيهًا.

 

الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و656 جنيها.  

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