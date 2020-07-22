"نجيب": كمية الذهب المغشوش في مصر قليلة جدا وغالبيتها من تركيا

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه لا يوجد ذهب مغشوش فى مصر، موضحا أن تحذير الشعبة، يقصد الذهب الذى يأتى من الخارج، ويكون مقلد ومغشوش.

وأضاف:" فى الخارج فى تركيا أو غيرها، يتم تقليد وغش الذهب المصرى، ومن ثم يعملون على إدخاله البلاد، متابعا: "مفيش عندنا فى مصر ذهب مغشوش".

وتابع "نجيب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الصاغة المصريين، لديهم القدرة الاحترافية من معرفة الذهب السليم من المغشوش، لكن بعض التجار يشترون الذهب دون أن يفحصونه، خاصة أنهم يشترونه من شخصيات مجهولة، مضيفا: "نحارب الغش بأساليب جديدة من أجل عدم تقليد الأختام".

وأكد "نجيب"، أن التاجر الذى اشترى مجموعة من الذهب المغشوش، لا يستطيع أن يبيعها للمواطنين، كونه لا يستطيع البيع إلا بفاتورة: "كمية الذهب المغشوشة ضئيلة جدا، وغالبيتها جاء من تركيا".