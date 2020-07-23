الغرف العربية تتوقع تراجع سوق الشحن العالمي 7.5% في 2020

قال الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، إنّ نحو 80% من التجارة العالمية يتم عن طريق الشحن التجاري، وتمثل تدفقات التجارة البحرية داخل البحر المتوسط نحو 25% من حجم الحركة العالمية، موضحا أنّ تفشي وباء كورونا كان له تأثيرات كبيرة مباشرة وغير مباشرة على الشحن العالمي، في ضوء تراجع الطلب، ومتوقع أن يتراجع سوق الشحن العالمي بنسبة 7.5% في 2020، بعد أن شهد انكماشا بنسبة 1.7% في 2019.

جاء ذلك خلال مشاركته في حلقة النقاش الحوارية عبر خاصيّة "الفيديو كونفرنس" التي نظمتها الغرفة العربية اليونانية بعنوان "اليونان - مصر.. آفاق التعاون في الشحن، صناعة الموانئ وأحواض بناء السفن"، تحت رعاية اتحاد الغرف العربية ووزارة الشؤون البحرية اليونانية.

وأكّد حنفي أنّه رغم الظروف الحالية العصيبة، نجحت موانئ مصر مثل بورسعيد ودمياط والإسكندرية وكذلك بيريوس في اليونان، في البقاء منفتحين على عمليات الشحن.

وتابع: ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض حجم شحن الحاويات العالمي بنسبة لا تقل عن 10% في عام 2020، لافتا إلى أنّ "الموانئ المصرية هي مراكز شحن ليس فقط من أجل نقل البضائع في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط الكبرى ولكنها تمثّل حلقة وصل مع الموانئ البعيدة في الأمريكيتين وكذلك في الشرق الأقصى.

وأوضح حنفي أنّ الاقتصاد المصري كباقي الاقتصادات العالمية تأثر من خلال تدابير احتواء الفيروس وكذلك من خلال التوقف المفاجئ في السياحة، وانخفاض الصادرات، وانخفاض التحويلات، وانخفاض الإيرادات من قناة السويس.

وزاد أنّه استجابة للمنافسة الشرسة، خفّضت الموانئ المصرية وهيئة قناة السويس رسوم سفن الحاويات، وخفّف البنك المركزي المصري اللوائح الخاصة بسحب الأموال للأفراد والشركات الخاصة، وتستبعد هذه القيود الآن قطاع النقل والخدمات اللوجستية من الحدود النقدية اليومية، ما يتيح تدفق البضائع الأساسية.

وكشفت حنفي عن إحراز مصر تقدّم بارز في مؤشري لوجستيات الأسواق الناشئة، بفعل الإصلاحات الهيكلية العديدة التي نفذتها الحكومة المصرية، ما ساعد على استقرار الاقتصاد، ومهّد الطريق لمشاركة القطاع الخاص بشكل قوي.

وأوضح: "يستفيد اليوم جيل جديد من الشركات الناشئة ورجال الأعمال من الحوافز المستهدفة والرغبة المعلنة من جانب الحكومة المصرية والحكومات العربية في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الازدهار، ومن هذا المنطلق من المتوقّع أن تحقق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط نموّا مهمّا في السنوات القليلة المقبلة.

ورأى حنفي أنّ الأزمة الراهنة أظهرت بشكل مؤلم أنّ العديد من الموانئ لا تزال متخلّفة عن مواكبة واقع التجارة الإلكترونية وتبادل البيانات، ولأجل ذلك لذا يجب أن يكون تسريع الرقمنة على رأس الأولويات في عصر ما بعد COVID-19، إذ أحدث الوباء تغييرات جوهرية في طبيعة وهيكل الطلب والعرض نحو القنوات الرقمية، بما في ذلك الشحن البحري، وأصبحت فاتورة الشحن الإلكترونية والمستندات الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية الآن الفرق بين النجاح والفشل.

وتوقع أن تصبح سلاسل التوريد المستقبلية أقصر وأكثر تنوعًا بدعم من الأتمتة المتقدمة، والتي من شأنها أن تقلل من تكاليف العمالة، مع تعزيز الاتصال بالإنترنت".

ودعا حنفي إلى إقامة منطقة اقتصادية مشتركة بين مصر واليونان تعزز المصالح الحيوية للبلدين إلى حد كبير، إلى جانب تطوير التعاون البحري والسياحي مع ملاحظة أن السياحة في مصر عادت في يوليو 2020.