مصرع ربة منزل تناولت طعاما فاسدا في سوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها عقب إصابتها بتسمم غذائي أثر تناولها وجبة طعام منزلية فاسدة، حيث جرى نقلها إلى مستشفى أخميم المركزي بسوهاج وتوفيت عقب وصولها.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة اخميم يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "نجفه.ر.م"، 42 عاما، ربة منزل، وتقيم دائرة المركز "جثة هامدة" ادعاء تناول طعام فاسد.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال كلاً من زوجها "جمال.ح.ج"، 42 عاما عامل، شقيقها "أحمد.ر.م" 40 عاما، عامل ويقيمان بذات الناحية، وقررا شعور المذكورة بحالة إعياء عقب تناولها طعام فاسد بالمنزل وقاما بنقلها للمستشفى وتوفيت فور وصولها ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تسمم غذائي، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العام التحقيقات.