فرق الطوارىء تطهر مدخل مطروح ومحطة السكة الحديد

كثفت فرق الطوارىء بمدينة مرسى مطروح، من أعمال الرش والتطهير في الشوارع ومدخل المدينة، إضافة إلى رفع القمامة والرش والتطهير للأرصفة وواجهات المحلات والمباني والمنشآت العامة والحكومية.

في الوقت ذاته، قال اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي، رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم، "نظمنا حملة مكبرة لرش الشوارع والأرصفة بالمناطق ومنها 6 مناطق سكنية خلال يوم وهي: ميدان السوق، والمعهد الأزهري، والجامع الكبير، وتابه، والرمل".

كما أجرى فرق النظافة أعمال رفع القمامة في 3 مناطق "تابه، وسيدي رحيم، وأبوبكر الصديق"، وذلك باستخدام معدات وسيارات وعمال النظافة بمجلس مدينة سيوة حرصاً على صحة و سلامة المواطنين.