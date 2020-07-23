خطوات التسجيل في مبادرة وزارة الشباب لمحو الأمية الرقمية

سيطرت التكنولوجيا على أغلب المعاملات اليومية العام الحالي، وخاصة بعد جائحة كورونا، إذ أصبحت إنهاء كثير من الخدمات عبر الإنترنت أمر سهل، وحتى في مجال الأعمال أصبحت المؤسسات تميل إلى فكرة العمل عن بعد.

لذا أطلقت وزارة الشباب والرياضة مبادرة "محو الأمية الرقمية" والتي تعرض من خلالها مجموعة مميزة من المحاضرات علي برنامج microsoft teams مع مدربين معتمدين من شركة مايكروسوفت على مدار 90 دقيقة، تقدم مرة في الأسبوع.

تستعرض "الوطن" تفاصيل مبادرة محو الأمية الرقمية من وزارة الشباب، وكيفية الاشتراك فيها

محاضرة محو الأمية الرقمية Digital Literacy webinar.

تقدم الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت من خلال مشروع طور عدد من المحاضرات، وهي كما يلي:

أساسيات الكمبيوتر والويندوز.

أساسيات برامج الأوفيس (word , powerpoint .....).

موعد مبادرة محو الأمية الرقمية

تقدم المبادرة محاضرة واحدة في الأسبوع، يوم الخميس.

وتبدأ اليوم الخميس 23 يوليو 2020 من الساعة 8 حتى الساعة 9:30 مساءً.

التسجيل في مبادرة محو الأمية الرقمية

يمكن التسجيل في المبادرة عن طريق الدخول هنــــــــــا.

سيتطلب الأمر إدخال البيانات مثل الاسم، رقم هاتف يحمل تطبيق واتس آب، البريد الإلكتروني، والمحافظة.

ولا يتطلب حضور المحاضرة سوي التسجيل، ويمكن المتابعة من هنـــــــــــــا، وهو لن يكون مفعلا قبل موعد المحاضرة.