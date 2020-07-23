محمد فاضل: "ناصر 56" حقق 14 مليون جنيه أرباح في العرض الأول

قال المخرج محمد فاضل، إن الشباب المصري كان قادرًا على إدارة بلاده بنجاح في فترة ثورة 23 يوليو، موضحًا أن الملاحة في قناة السويس لم تتوقف بعد الثورة إلا بسبب الحروب وليس بسبب سوء الإدارة، وهو ما جرى تقديمه في فيلمه "ناصر 56".

وأضاف فاضل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانة ماهر مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى وشاشة ON، أن الجمهور تعجب من إنتاج فيلم "ناصر 56" بالأبيض والأسود رغم أنه عُرض في عام 1994، لافتًا إلى أنها حققت نجاحا كبيرًا، ومبررًا ذلك بأن الناس لم ترى عبدالناصر في الألوان، حيث بدأت تدخل في التلفزيون بداية من عام 1976.

وحول تدعيم فيلمه ببعض الوثائق النادرة، قال إنه سافر إلى العاصمة البريطانية لندن وحصل عليها من "بي بي سي"، مشيرًا إلى أن هذا الفيلم لم يكن من الممكن تقديمه لولا قطاع الإنتاج في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، حيث طالب بعودة القطاع مرة أخرى: "الفيلم لم يخسر، بل كانت تكاليفه مليوني جنيه وحقق أرباحا بنحو 14 مليون جنيه في العرض الأول".

وأردف أن الشباب العربي كان يتسابق على مشاهدة الفيلم من مصر وعمان وتونس وغيرهم: "الشباب شاهد الفيلم بسبب الفضول كما قدمه أحمد زكي، وهو نفس ما حدث في فيلم الممر مثلًا، وهو أحد الأفلام القليلة التي تفاعل الناس معها بشدة".