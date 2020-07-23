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محمود مسلم

تشميع مقاهي تقدم "الشيشة" في الشرقية

كتب:

نظيمه البحرواي
11:36 ص | الخميس 23 يوليو 2020
لتقديم الشيشة.. تشميع مقاهى مخالفة لإجراءات مواجهة كورونا بالشرقية

لتقديم الشيشة.. تشميع مقاهى مخالفة لإجراءات مواجهة كورونا بالشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بمحافظة القليوبية، بإشراف اللواء سامي علام رئيس المركز، حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة الإشغالات بالمجلس وشرطة المرافق لمتابعة القهاوى والكافيهات للتأكد من الالتزام بتنفيذ قرارات رئاسة الوزراء ومنع تقديم الشيشة.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مقهيين بحي السلخانة وشارع القيثارية بالمدينة، حيث جرى مصادرة 9 شيش من المقاهي المخالفة واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن الحملات التفتيشية على المطاعم والكافيهات والمقاهي، للتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية وضبط المخالفين.

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