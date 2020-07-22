ضبط لحوم ومواد غذائية فاسدة في الشرقية

شنت إدارة تموين مدينة العاشر من رمضان، برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة، حملة تفتيشية على المصانع والمحال التجارية.

وحررت الحملة، محضر غش تجاري لأحد مصانع تعبئة ملح الطعام، وجرى التحفظ على عدد 144 كيس ملح زنة 5 كيلو، بإجمالي 720 كيلو ملح مجهول المصدر. كما تحرر محضر ذبح خارج المجازر الحكومية، والتحفظ على 6 كيلوجرامات من اللحم البقري.

وفي السياق ذاته، شنت إدارة تموين مدينة بلبيس، حملة تموينية مفاجئة، على أحد المخازن بعد ورود معلومات، تُفيد قيام صاحب أحد المخازن بتخزين لحوم "أبقار وجاموس" فاسدة ومنتهية الصلاحية، وضبط 250 كيلو لحم و100 كيلو كبدة فاسدة، وتحرر محضر ضد "ع.ا.م"، صاحب المخزن واتخذت الإجراءات القانونية حياله.