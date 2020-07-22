وكيل صحة الشرقية يتفقد العمل بالمعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق

تفقد الدكتور هشام شوقي، مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، سير العمل بالمعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، ومستشفى حميات الزقازيق لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

تفقد الأقسام المختلفة بالمعمل الإقليمي، وتجهيز المعمل لإجراء العينات الخاصة بالمشتغلين بالأغذية وغيرها، وتم التأكد من توافر الكيماويات والمستلزمات اللازمة لإجراء كل الفحوصات المعملية، سواء للتأكد من صلاحية عينات المياه والأغذية، وعينات السموم، وعينات تحليل الحمض النووي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ووجه وكيل الوزارة بتجهيز أماكن مناسبة لاستراحة المواطنين لإجراء أي تحليل معملية لهم.

كما اطمأن على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفى حميات الزقازيق، في حضور مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة التخطيط بالمديرية، وحرص على الاستماع إلى المرضى بقسم الكلى الصناعي، ومدى رضاهم عن الخدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، وكلف وكيل الوزارة مدير العلاجي، والتخطيط، بعمل دراسة شاملة لتطوير قسم الاستقبال والطوارئ، وبعض الأقسام الطبية بالمستشفى، كما كلف وكيل الوزارة مدير الإدارة الهندسية بعمل دراسة لإنشاء كوبري يربط بين مبنى الوحدات المتخصصة، ومبنى الاقتصادي، وذلك لراحة المرضى.