أيمن أبو العلا: مصل أكسفورد حقق نتائج مبشرة وآثاره الجانبية لا تذكر

حذر الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، من حدوث ارتداد لفيروس كورونا بعد فترة من الانخفاض في تسجيل حالات الإصابة، مشددا على ضرورة استمرار الالتزام بكل التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة.

وقال النائب في اللايف الأسبوعي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعنوان نص ساعة طب: "إهمالنا في ارتداء الكمامات في الجماعات، وعدم التباعد الاجتماعي، وإهمال النظافة والتطهير قد يؤدي لارتداد الفيروس، لذلك علينا جميعا الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة حتى نستطيع الوصول إلى صفر حالات".

وبشأن الأمصال المضادة، كشف الدكتور أيمن أبو العلا، أن هناك 4 أمصال وصلت للمرحلة الثالثة والتي يتم فيها إجراء التجارب على مئات الآلاف من المتطوعين، وحتى الآن النتائج مبشرة جدا خصوصا فيما يتعلق بمصل أكسفورد.

وأشار أيمن أبو العلا، إلى أن مصل أكسفورد أثبت فعالية في إنتاج أجسام مضادة تستطيع منع المرض، موضحا أن الآثار الجانبية له لا تكاد تذكر باستثناء صداع خفيف أو سخونة بسيطة.

وردا على تساؤلات المتابعين بشأن احتمالية عودة الإصابة مرة أخرى بعد الشفاء، أكد أبو العلا، أنه لا عودة للإصابة مرة أخرى، لأن من يتعرض للإصابة يتكون لديه أجسام مضادة، فضلا عن أنه لم يثبت حتى الآن تحور الفيروس، مشيرا إلى أن استمرار الأعراض عند بعض الحالات أكثر من 14 يوما أمر غير مقلق، لا سيما وأن فترة النقاهة قد تطول وفي هذه المرحلة يحتاج المصاب للتغذية الصحية السليمة والراحة اللازمة.