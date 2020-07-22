محافظ جنوب سيناء: الإجراءات الوقائية نجحت في تسجيل "صفر كورونا"

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها المحافظة منذ بدء انتشار وباء كوفيد 19، أسهمت في انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد بشكل ملحوظ، حيث سجلت المحافظة صفر إصابات لعدة أيام.

وقال فودة في تصريحاته، إن إجمالي الأفراد الذين أجروا مسحات بلغ 1801، 1245 حالة سلبية و556 حالة إيجابية، تعافى منهم 484 وباقي 62 حالة داخل مستشفيات العزل.

وأضاف أن المحافظة حققت رقم صفر منذ السبت الماضي، حيث لم يجر تسجيل إصابات جديدة، خاصة أن هناك إجراءات صارمة تتبعها المحافظة مثل فحص القادمين إلى المحافظة عند كمين عيون موسى، والعزل المنزلي لأي موظف مدة أسبوع داخل منزلة، إلى جانب تعقيم المنشآت وكل المصالح والجهات الحكومية والخاصة.

في السياق نفسه قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن المحافظة سجلت صفر إصابات بكورونا نتيجة الجهود التي تبذل من قبل فرق العمل بالمديرية، إلى جانب وعي المواطن.

وأضاف أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ نحو 154 حالة، موضحا أن فرق العمل بالمديرية تطبق خطة متفق عليها في حالة ظهور حالة إيجابية لأي مريض، وهي التتبع ورصد أي حالات مخالطة.