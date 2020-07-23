الحكومة ترد على أنباء إلغاء مادة الجيولوجيا من مناهج الثانوية بدءا من العام المقبل

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد بشأن إلغاء مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية من مناهج الثانوية العامة بدءاً من العام المقبل.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية من مناهج الثانوية العامة بدءاً من العام المقبل، مُوضحةً استمرار تدريس مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية كأحد المواد الأساسية التي تضاف إلى المجموع ضمن مناهج شعبة علمي علوم بالثانوية العامة، مشيرةً إلى أنه في حال إجراء أي تغييرات بنظام الثانوية العامة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة.

وفي سياق متصل، فقد تم وضع خطة للدراسة بالعام المقبل للطلاب في الثلاثة صفوف بمرحلة الثانوية العامة، والتي تستهدف تغيير نظام التقييم بحيث يكتسب الطالب مهارات معينة تجعله قادرًا على المنافسة وخلق فرصة عمل له سواء محلياً أو دوليًا، وذلك من خلال رفع محتوى المواد الدراسية للصف الثالث الثانوي للعام الدراسي المقبل على بنك المعرفة المصري، ولن يتم طباعة كتب ورقية لطلاب الـ 3 صفوف الدراسية العام المقبل، كما سيعتمد الطلاب في دراستهم على المحتوى الرقمي الموجود على بنك المعرفة المصري من خلال التابلت.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).