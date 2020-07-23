قبرص: الاستفزازات التركية على رأس جدول أعمال أناستاسياديس وماكرون

ذكرت الرئاسة القبرصية، أن الرئيس نيكوس أناستاسياديس ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سيبحثان في باريس اليوم الخميس، الاستفزازات التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط​ والقضايا المتعلقة بالتعاون بين قبرص وفرنسا في مجال الطاقة والدفاع والعلاقات الثنائية بين البلدين فضلا عن قضايا ذات أولوية في الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الرئاسة - في بيان نقلته وكالة الأنباء القبرصية سي إن إيه - أن الرئيس ماكرون سيستقبل الرئيس أناستاسياديس في وقت لاحق اليوم، وسيدلي الرئيسان بتصريحات للصحافة بعد مراسم الترحيب.

ويجتمع الرئيسان بعد ذلك بحضور وفدي البلدين لمناقشة التعاون بين قبرص وفرنسا في مجال الطاقة والدفاع والعلاقات الثنائية والاستفزازات التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وكذلك القضايا المتعلقة بأولويات الاتحاد الأوروبي.

وبحسب البيان يضم الوفد القبرصي وزير الخارجية نيكوس خريستودوليديس ووزير الدفاع خارالامبوس بيتريدس والمتحدث الرسمي باسم الحكومة كيرياكوس كوشوس وسفير قبرص لدى باريس بانتياس إلياديس ومستشار الرئيس القبرصي لشؤون الطاقة يورجوس لاكوتريبس ومسؤولين آخرين.

كما سيلتقي وزير الدفاع القبرصي بنظيرته الفرنسية فلورنس بارلي.