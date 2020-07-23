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إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة بخارية بنجع حمادي

كتب:

رجب آدم
12:16 م | الخميس 23 يوليو 2020
حادث

حادث

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة بخارية بمنطقة الكوبري العلوي بمركز نجع حمادي.

كان اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، تلقى إخطارا بالحادث وبالفحص تبين انقلاب "دراجة بخارية" بمنطقة الكوبري العلوي بمركز نجع حمادي مما أدى لإصابة 3 أشخاص بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم، ونقل المصابين إلى مستشفى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرير محضر لمباشرة التحقيق.

وكشف إسعاف قنا عن إصابة كل من "خالد محمد رفعت اشتباه نزيف بالمخ، محمود عز صادق اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمة بالوجه من منطقة بهجورة، وشخص مجهول الهوية".

 

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